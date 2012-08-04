В Сирии боевики расправилась с журналистом гостелевидения САР

4 августа стало известно, что в Сирии неизвестная вооруженная группировка, предположительно принадлежащая к сирийской оппозиции, совершила бессудную расправу над тележурналистом Мухаммадом аль-Саидом.

"АН" писали, что работник государственного сирийского СМИ был похищен 19 июля в окрестностях Дамаска.

Сведения о насильственной смерти телеведущего распространил "Сирийский центр по слежению за соблюдением прав человека", базирующийся в Лондоне. Никаких подробностей произошедшего правозащитная организация не привела. К настоящему времени ни одна из повстанческих групп не взяла на себя ответственности за случившееся.

Чуть ранее "АН" писали, что сегодня в окрестностях Дамаска похищено 48 иранских паломников, а армянские сирийцы из Алеппо прибыли в аэропорт Еревана, в надежде пережить тяжёлые времена на родине и вернуться.

4 августа в разных частях Сирии продолжились столкновения между сторонниками и противниками действующих властей.