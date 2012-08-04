Саакашвили: New Georgia строили мы, строили... и дальше строить будем мы!

Саакашвили никому не намерен "отдавать построенную Грузию, так как намерен строить и впредь новую Грузию". Об этом грузинский президент заявил в пятницу на ежегодном народном гулянии в высокогорном селе Бешуми, куда он прибыл вместе с премьером Аджарии Леваном Варшаломидзе.

"Недавно один из политиков заявил, что действительно нынешнее правительство много построило, но оно уже должно уйти, так как, оказывается, пришло их время. Мне больше делать нечего, как построенную нами страну передать им. Они большие специалисты разрушения, а нам еще многое надо построить", - заявил Саакашвили, передает портал Грузия он-лайн.

Глава государства обсудил с собравшимися вопросы развития курортных мест. Михаил Саакашвили в беседе с жителями региона заявил, что наряду с развитием горнолыжного курорта, ведётся и строительство дороги, соединяющей перевал Годердзи с Адигени, и в скором будущем в регионе появится ещё одна новая магистраль.

"Тем, кто говорят нам, что мы должны вернутся обратно, в советские времена, так как по другому мы не можем жить, хочу сказать - у нас нет дороги обратно, мы идем только вперед", - заявил Саакашвили.

На праздник после выступления Саакашвили прибыли лидеры оппозиционной коалиции "Грузинская мечта", которых президент назвал "большими специалистами разрушения".



Президент Грузии подчеркнул, что его власть не смотрит сверху вниз на людей, а наоборот - снизу вверх.