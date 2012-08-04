Похищение в Дамаске. Полста иранских паломников не доехали до сирийской святыни

В Сирии в пятницу на шоссе, ведущем в международный аэропорт Дамаска, похищены 48 шиитских паломников из Ирана. Онаправлялись к шиитской святыне - мечети Сит-Зейнаб, расположенной в окрестностях сирийской столицы.

Об этом сообщил ливанский телеканал LBC, передает ИТАР-ТАСС.

"АН" писали, это уже не первый случай похищения иранских граждан вооруженными мятежниками. В мае на севере Сирии были захвачены в заложники 11 ливанских шиитов, возвращавшихся через территорию Турции из паломнической поездки в Иран.

Напомним, сегодня в Армению прибыли беженцы из Сирии, которые утверждают, что правительственные войска защищали их от боевиков на территории Аллепо.