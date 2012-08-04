Послушались мудрую Клинтон: Южный Судан&Судан - братья. Навеки?

Достигнутую "разумную" договорённость о размере платежей за транзит нефти через Южный Судан в субботу днём подтвердил представитель министерства нефти Судана Авад Абдул Фата.

Накануне государственный секретарь США Хиллари Клинтон призвала Южный Судан и Судан срочно достичь компромисса и возобновить добычу и транзит нефти.

Чуть ранее "АН"писали со сылкой на западные СМИ, что вопрос с пошлинами на транзит южносуданской нефти через северную территорию - урегулирован, все спорные вопросы между Джубой и Хартумом полностью разрешены

Теперь это подтвердили официальные лица. По словам посредника Африканского союза на переговорах, бывшего президента ЮАР Табо Мбеки, "стороны договорились по всем финансовым вопросам относительно нефти".

"Мы достигли окончательного соглашения с Южным Суданом по транзиту нефти. Мы надеемся решить оставшиеся вопросы на дальнейших переговорах", - заявил представитель министерства нефти Судана Авад Абдул Фата.

Нефть приносит Южному Судану порядка 98 % дохода бюджета, напоминает ИТАР-ТАСС.

"Время бурить скважины, а не копать могилы", — подчеркнула она.

Напомним, весной между двумя странами чуть было не произошла полномасштабная война из-за нефтеносной провинции Хеглиг. После раздела страны Южному Судану досталось больше месторождений, однако экспортные трубопроводы и инфраструктура остались в Судане.