Армяне из Алеппо: правительственные силы САР - наша надежда выжить. ВИДЕО

В Ереван в субботу из сирийского Алеппо прибыла группа армянских беженцев. В Сирии насчитывается около 80 тысяч этнических армян, и большинство из них живет именно в этом втором по величине городе САР.

С начала гражданской войны убежище в Армении и гражданство этой страны запросили несколько тысяч сирийских армян.

"Наша участь ужасна. Если будет на то Божья воля, через неделю-другую, возможно, будет лучше. Мы все еще надеемся на лучшее", - расказал один из беженцев в аэропорту, передает Euronews.

"Всем кажется, что нас там угнетают, но мы нормально жили все эти годы. Поэтому не верьте тому, что вам говорят. Правительство, наоборот, защищает нас от атак", - в тон первому сказал другой сирийский армянин.

"АН" писали, что как минимум 21 человек был убит в результате обстрела из минометов лагеря палестинских беженцев Ярмук в Дамаске. Обстрел начался, когда жители лагеря традиционно покупали на рынке продукты для пятничного ужина.

Правительственное информационное агентство как обычно обвинило повстанцев в атаке на лагерь, в то время как сами оппозиционные активисты пока воздерживаются от спекуляций на тему источника обстрела.

Напомним, что в пятницу ГА ООН одобрила резолюцию, подготовленную Саудовской Аравией, которая призывает сирийское правительство в одностороннем порядке прекратить бойню и вывести войска из городов. Россия, Китай и ещё 10 стран проголосовали против. В пятницу же представитель России в ООН заявил, что РФ будет добиваться продолжения миссии, а тем временем, сирийские войска вели очередную атаку на боевиков.





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