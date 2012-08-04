Взрыв в Триполи: пострадал гость Ливии из Туниса

В ливийской столице в субботу утром возле отделения военной полиции Триполи прогремел взрыв. Неустановленное взрывное устройство в припаркованном автомобиле тяжело ранило человека.

Это первый теракт такого рода в Ливии с начала восстания, свергнувшего режим Муаммара Каддафи, отмечаетпортал Новости Израиля. Полиция оцепила место взрыва, передает На данном этапе неизвестно, кто стоит за организацией теракта.

"АН" писали, что в последние дни в Ливии были зафиксированы несколько инцидентов, но все они были связаны с Бенгази. К примеру, 1 августа в Ливии, раздираемой столкновениями между племенами после свержения Муаммара Каддафи, неизвестные вооруженные люди похитили граждан Ирана: пропали семь сотрудников делегации Красного Креста

Напомним, в Бенгази, столице Киренаики - восточного, самого богатого нефтью района Ливии, сильны сепаратистские настроения. По мнению местных жителей, нынешнее деление страны не учитывает интересы всех ее граждан.