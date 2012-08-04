Обама взял биту во время разговора с Эрдоганом, чтобы подчеркнуть серьёзность

В Турции оппозиционеры потребовали от премьера страны объяснить парламенту, что он намерен предпринять в связи с публикацией фото, на которой президент США держит биту во время телефонной беседы с главой турецкого кабмина.

"Эта фотография объясняет, от кого наш премьер-министр получает приказы по управлению страной", - заявил один из членов партии, передает радио "Вести FM".

Телефонный разговор между Обамой и Эрдоганом состоялся в понедельник.

Узнав о реакции некоторых турецких политиков, в Белом доме заявили, что эта фотография лишь подчеркивает тесное сотрудничество американского и турецкого лидеров. Она также привлекает внимание к серьёзному разговору, который они посвятили обстановке в Сирии.

"АН" писали, что сегодня Барак Обама отмечает свой 51-й день рождения. А накануне Генассамблея ООН при 12 "против" приняла резолюцию, призывающие Асада в одностороннем порядке вывести войстка из сирийских городов.