Обама, воплотивший мечту афроамериканцев, отмечает 51-летие. ВИДЕО

В Соединёных Штатах хозяин Белого дома, 44-й президент США, Барак Хусейн Обама, 44-й президент США, получивший авансом Нобелевскую премию мира в 2009 году, отмечает в пятницу свой 51-й день рождения.

Среди достижений Обамы на посту президента США аналитики называют закон о реформе здравоохранения и закон о "пакете стимулов", который создал почти 3,7 млн рабочих мест в частном секторе, оказав помощь в восстановлении экономики США после рецессии. ("АН" писали какануне, что с увеличением рабочих мест в США растёт и безработица)

В международном плане отмечается завершение войны в Ираке, вывод американских военных из Афганистана, ликвидация Усамы бен Ладена и свержение Муаммара Каддафи, подписание с Москвой договора СНВ-3 и улучшение в целом имиджа США за рубежом.

Первый афроамериканец, занявший самый высокий пост в Новом Свете, воплотивший американскую мечту сегодня активно готовится к переизбранию на второй срок в ноябре, напоминает телекомпания CNN.

Он родился на Гавайях, в семье кенийского студента-экономиста и белой уроженки США, изучавшей антропологию. Родители разошлись, когда Бараку было два года. Отец будущего президента отправился для продолжения учебы в Гарвард, а потом уехал обратно в Кению.

Мать Обамы впоследствии вновь вышла замуж за индонезийца. В 1980 году Обама окончил частную школу на Гавайях. После чего поступил в Западный колледж Лос-Анджелеса, откуда перевелся в Колумбийский университет, который окончил в 1983 году со степенью бакалавра по политологии и международным отношениям.

Политическая карьера Обамы началась в середине 1990-х, после того как в 1996 году он был избран в сенат штата Иллинойс, где в течение восьми лет представлял Демократическую партию.

Затем были выборы в Конгресс США и, наконец, 10 января 2007 года сенатор-демократ от штата Иллинойс Барак Обама официально объявил о начале борьбы за пост президента.

Победу на президентских выборах в 2008 год молодой демократ Обама одержал, сотворив политическую сенсацию на волне огромных ожиданий со стороны простых американцев, набрав 52,7% голосов избирателей и 365 голосов в коллегии выборщиков.

Начавшись в США, "обамомания" постепенно переместилась и за пределы страны. Особенно активно радовались за Обаму в Кении. В деревне Когело провинции Ньянза, где родился отец президента, состоялось громадное торжество при поддержке кенийского правительства. По всему миру люди стали называть своих детей Бараками. Но дальше всех пошли власти карибского островного государства Антигуа и Барбуда, где после победы Барака Обамы на президентских выборах в его честь была переименована самая высокая гора.

Барак Обама с самого начала старался поддерживать "неформальный" имидж. Он не стесняется есть в ресторанах быстрого питания, куда два года назад приглашал и президента России Дмитрия Медведева во время его официального визита в США. Обаму постоянно фотографируют употребляющим "нездоровую", но почти что национальную еду где-нибудь на улице, будь то мятное мороженое или хот-дог.

Кроме того, Обама стал первым американским лидером со времен Дуайта Эйзенхауэра, который курил сигареты (в 2011 году было официально объявлено о том, что Обама бросил курить).

Его инаугурация стала самой дорогой в истории США. По данным аналитической службы телекомпании CNN, расходы на ее проведение превысили $160 млн. Но приводить к присяге нового американского президента пришлось дважды из-за ошибки в расстановке слов речи.

Барак Обама находится в Белом Доме почти четыре года. К марту 2012 года получил одобрение лишь 41% американцев. Худший результат в истории США показывал лишь Джимми Картер.

Эксперты считают, что такое разочарование в политике, проводимой Обамой, у американцев связано в первую очередь с тем, что на 44-го президента США изначально возлагались слишком большие надежды, которые он не смог пока оправдать.