Китай: Одностороннее давление не способствует урегулированию сирийского кризиса

Одностороннее оказание давления не способствует разрешению сирийского кризиса, наоборот, приведет к тому, что этот вопрос сойдет с пути политического урегулирования и нестабильная ситуация в этой стране обострится.



Об этом после принятия Генеральной ассамблени ООН вчера резолюции по Сирии заявил заместитель постпреда КНР при Организации объединённых наций Ван Минь, передал в субботу портал китайской газеты Женьминь жибао.

"АН" писали, что в пятницу представитель России в ООН заявил, что РФ будет добиваться продолжения миссии наблюдателей в Сирии.

в Нью-Йорке ГА ООН одобрила резолюцию, подготовленную Саудовской Аравией, которая призывает сирийское правительство в одностороннем порядке прекратить бойню и вывести войска из городов. Россия, Китай и ещё 10 стран проголосовали против.

Напомним, во время заседания Генассамблеи ООН по сирийскому вопросу, власти САР начали новое наступление на боевиков.

Накануне уходящий со своего поста главный по урегулированию вооружённого противостояния оппозиции с властями Сирии дал публичный совет по решанию конфликта. А МИД РФ выразил сожаление по поводу ухода Аннона с поста спецпредставителя ООН и ЛАГ в Сирии и призвал срочно найти ему замену.

О том, что Аннан отказался продлевать свой мандат, истекающий 31 августа, стало известно в четверг. В тот же день, выступая в Женеве он заявил что не получил поддержки, которой заслуживала его миссия. Аннан отметил, что его работу на посту спецпосланника затруднял раскол международного сообщества, которое так и не смогло прийти к единому мнению по сирийскому вопросу.