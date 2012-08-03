Генассамблея ООН приняла резолюцию ЛАГ, осуждающую сирийский режим. ВИДЕО

В Нью-Йорке Генассамблея Организации объединённых наций только что одобрила резолюцию, подготовленную Саудовской Аравией, которая осуждает сирийское правительство за насилие в стране.

В новом документа содержится призыв к Дамаску в одностороннем порядке вывести войска из городов, передает телеканал "Россия 24". Текст резолюции подготовила Саудовская Аравия, которая давно и открыто заявляла о том, что готова поддерживать сирийскую оппозицию, и, похоже, обещания свои сдерживает.

Ее представитель в ООН Абдулла Муалими перед голосованием призвал ассамблею одобрить резолюцию и тем самым подтвердить декларируемые ООН моральные и гуманитарные ценности. Представитель САР в ООН Башар Джаафари в ответ заявил, что государства, активно еёпроталкивавшие - такие как Саудовская Аравия и Катар - сами не могут считаться образцовыми по части соблюдения прав человека.

В документе также содержится требование, чтобы власти Сирии хранили химическое и биологическое оружие на складах под строгим контролем. Поддерживается требование уходящего спецпосланника ООН и ЛАГ по Сирии Кофи Аннана, чтобы первыми прекратили огонь именно правительственные войска.

Россия, считающая документ несбалансированным, а также ещё 11 стран голосовали против, но заблокировать документ не смогли, потому что права "вето" ни у одной из стран в Генассамблее нет, а решения принимаются простым большинством голосов.

С другой стороны, решения эти носят рекомендательный характер - обязательны для исполнения только резолюции Совета Безопасности ООН. А там компромисса по сирийскому вопросу найти никак не удаётся.

В документе содержится также критика в адрес Совета Безопасности ООН за неспособность направить ситуацию в мирное русло.Резолюцию поддержали 133 страны, 12 стран, в том числе Россия, проголосовали против, 31 воздержалась.Инициатором принятия резолюции выступила Саудовская Аравия.

"АН" писали, что тем временем правительственные войска Сирии начали новое наступление на позиции боевиков.

Напомним, сегодня уходящий со своего поста главный по урегулированию вооружённого противостояния оппозиции с властями Сирии дал публичный совет по решанию конфликта. А МИД РФ сегодня выразил сожаление по поводу ухода Аннона с поста спецпредставителя ООН и ЛАГ в Сирии и призвал срочно найти ему замену.

О том, что Аннан отказался продлевать свой мандат, истекающий 31 августа, стало известно в четверг. В тот же день, выступая в Женеве он заявил что не получил поддержки, которой заслуживала его миссия. Аннан отметил, что его работу на посту спецпосланника затруднял раскол международного сообщества, которое так и не смогло прийти к единому мнению по сирийскому вопросу.