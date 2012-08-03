В Сирии правительственные войска начали новое наступление на боевиков

В Нью-Йорке Генеральная Ассамблея ООН готовится к голосованию по новой сирийской резолюции. А тем временем в Сирии правительственные силы безопасности начинают новое наступление на боевиков оппозиции в Дамаске.

Свидетели и активисты в районе Тадамон в сирийской столице заявляют, что войска правящего режима задействовали десятки танков и боевых машин, передает Би-Би-Си. Также продолжается битва за город Алеппо, который повстанцы считают ключевым пунктом на пути к победе.

"АН" писали, что сегодня уходящий со своего поста главный по урегулированию вооружённого противостояния оппозиции с властями Сирии дал публичный совет по решанию конфликта.

Напомним, МИД РФ сегодня выразил сожаление по поводу ухода Аннона с поста спецпредставителя ООН и ЛАГ в Сирии и призвал срочно найти ему замену.

О том, что Аннан отказался продлевать свой мандат, истекающий 31 августа, стало известно в четверг. В тот же день, выступая в Женеве он заявил что не получил поддержки, которой заслуживала его миссия. Аннан отметил, что его работу на посту спецпосланника затруднял раскол международного сообщества, которое так и не смогло прийти к единому мнению по сирийскому вопросу.

Генассамблея ООН проголосует сегодня по проекту новой резолюции по Сирии. Уже известно, что Москва документ не поддержит. В российском МИДе его назвали несбалансированным, так как формулировки в тексте в основном направлены против властей арабской республики.