Медвежья услуга Studio Total: Белоруссия выслала из страны посла Швеции

Официальный Минск в пятницу выслал шведского посла Стефана Эриксона. Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт и добавил, что Стокгольм не приветствует прибытие нового посла Белоруссии.

Кроме того, власти Швеции потребовали от двух других белорусских дипломатов покинуть страну, передает Би-Би-Си.

"АН" писали, что отношения между Минском и Стокгольмом обострились, когда 4 июля двое шведов на легкомоторном самолете несанкционированно пересекли белорусскую границу и разбросали над столицей Беларуси плюшевых медведей. Шведское рекламное агентство Studio Total устроило эту акцию ради борьбы за свободу слова. Мишки были сброшены с легкого самолета, попавшего на территорию Белоруссии через литовскую границу.

Вначале официальные власти Белоруссии отрицали факт проникновения самолета в воздушное пространство страны, а все фотографии и видеозаписи, подтверждающие его, называют фальшивыми.

При этом Комитет госбезопасности Белоруссии через неделю после опубликования фото задержал создателя и редактора сайта Belarusian News Photos (BNP) Антона Суряпина. Кроме того, белорусское КГБ задержало 16-летнюю Екатерину Скурат, которая первой сделала снимки акции.

В связи с инцидентом президент Лукашенко отправил в отставку сразу нескольких высокопоставленных военных, включая главу ВВС и ПВО, а также начальника Погранкомитета.