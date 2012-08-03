Предприниматель и политик Михаил Прохоров проиграл все суды о нарушениях на выборах президента, в которых он принимал участие в марте. В выборах Прохоров участвовал как самовыдвиженец и набрал около 7,5% голосов.

В своем Живом Журнале бывший кандидат в главы государства написал, что его сторонники подали около сорока жалоб, и по большинству было вынесено отрицательное решение. По мнению Прохорова, "очевидно, что судебная система имеет четкую установку в отношении таких дел".

Городской суд подмосковного Королева отклонил иск бывшего кандидата в президенты Михаила Прохорова. Он требовал признать незаконными действия участковой избирательной комиссии № 1008, которая, по его мнению, допустила нарушения в упаковке и хранении бюллетеней и при оформлении итогов голосования. Результаты голосования по этому участку он требовал признать недействительными. Суд отказал ему в полном объеме, сказала пресс-секретарь суда, сообщает РИА Новости.

На рассмотрении Королевского суда находятся иски Прохорова об отмене решений избирательных комиссий № 981 и № 3386 об итогах голосования и проведении повторного подсчета голосов. Суд рассмотрит их 7 августа.Прохоров намерен добиваться справедливости и в Верховном суде.