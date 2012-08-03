Тимошенко и Луценко с подачи Евросуда будут участвовать в выборах в Раду

Решение Европейского суда по правам человека о политической мотивации заключения экс-премьера Юлии Тимошенко и Юрия Луценко позволит им принять участие в выборах Рады.

«Возглавление списка Юлией Тимошенко и пребывания в списке Юрия Луценко имеют и политический характер, и юридические основания», - сказал глава совета объединенной оппозиции Фронту змін Арсений Яценюк, передают «Аргументы недели - Крым».

Он подчеркнул, что Европейский суд по правам человека признал заключения Луценко политически мотивированным.

«Именно поэтому сегодняшняя власть оттягивает кассационное рассмотрение дела Тимошенко. Потому что решение Европейского суда по правам человека относительно политически мотивированных обвинений Тимошенко - уже основание для того, чтобы Тимошенко и Луценко принимали участие в избирательной кампании», - подчеркнул он.

Яценюк подчеркнул, что список оппозиции сформирован по решению всех партий, входящих в ее состав.

«У нас профессиональные политики, юристы, люди, которые работали в местном самоуправлении, которые прошли испытания и борьбу против Януковича. У нас люди, которые покажут новое качество политики в новой Верховной Раде», - отметил он.

«Мы уверены в том, что мы победим. Мы получим демократическое большинство, мы освободим Тимошенко и Луценко и сформируем новое качество Украине. Нет людей, которые могут этому помешать», - подчеркнул Яценюк.