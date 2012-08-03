Аннан назвал 6 стран, ответственных за настроения сирийской оппозиции. ВИДЕО

В пятницу главный по урегулированию вооружённого противостояния оппозиции с властями Сирии дал публичный совет по решанию конфликта: он порекомендовал международному сообществу объединиться для решения этой задачи.

Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств по Сирии Кофи Аннан, уходящий в отставку после истечения своего мандата 31 августа, в пятницу опубликовал в британской газете Financial Times статью "Мой прощальный совет о том, как спасти Сирию".

В своей статье Аннан выразил уверенность, что САР всё еще может быть спасена от национальной катастрофы, но это требует решительной политической воли от ряда государств и, прежде всего, от постоянных членов Совбеза ООН и соседних с Сирией стран.

"Для России, Китая и Ирана это означает, что они должны предпринять согласованные усилия и убедить руководство Сирии выбрать курс на передачу власти, поскольку нынешнее правительство потеряло всю свою легитимность. Первый шаг со стороны властей необходим, поскольку их непримиримость и отказ от исполнения плана являлся главным препятствием для начала мирного политического процесса", - пишет Аннан, передает РИА Новости.

В качестве государств, ответственных за работу с сирийской оппозицией, Аннан назвал США, Великобританию, Францию, Турцию, Саудовскую Аравию и Катар.

По мнению спецпосланника, эти страны должны "оказать давление на оппозицию с тем, чтобы ее представители включились во всеобъемлющий политический процесс, включающий диалог с правительственными институтами и организациями".

"Это означает, что они (оппозиция) должны признать, что будущее Сирии не зависит от судьбы только одного человека", - отмечает Аннан, передает РИА Новости. В то же время он добавил, что президент Сирии Башар Асад должен покинуть свой пост в качестве очевидного условия урегулирования конфликта.

"АН" писали, что МИД РФ сегодня выразил сожаление по поводу ухода Аннона с поста спецпредставителя ООН и ЛАГ в Сирии и призвал срочно найти ему замену.

Напомним, о том, что Аннан отказался продлевать свой мандат, истекающий 31 августа, стало известно в четверг. В тот же день, выступая в Женеве он заявил что не получил поддержки, которой заслуживала его миссия. Аннан отметил, что его работу на посту спецпосланника затруднял раскол международного сообщества, которое так и не смогло прийти к единому мнению по сирийскому вопросу.

Генассамблея ООН проголосует сегодня по проекту новой резолюции по Сирии. Уже известно, что Москва документ не поддержит. В российском МИДе его назвали несбалансированным, так как формулировки в тексте в основном направлены против властей арабской республики.

ВИДЕО МИД РФ.



Конфликт в Сирии длится с марта 2011 года, его жертвами стали, по данным ООН, 16 тысяч человек. Западные страны и ряд арабских государств через Совбез ООН добиваются ухода президента Башара Асада, полагая, что это остановит насилие. Россия и Китай опасаются, что внешнее вмешательство в ситуацию в Сирии и потеря государственности приведут к разрастанию конфликта. Власти Сирии, в свою очередь, заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне.