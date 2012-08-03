МИД РФ: Следует срочно изыскать достойную кандидатуру преемника Аннана. ВИДЕО

В Москве с глубоким сожалением восприняли намерение специального посланника ООН/ЛАГ по Сирии Кофи Аннана уйти в отставку в конце августа, когда истекает его мандат, заявил в пятницу МИД РФ.

Российская Федерация на протяжении всей его деятельности на этом посту оказывала ему максимальное содействие. О полной поддержке его дипломатических усилий говорилось в ходе двух его встреч в Москве с высшим руководством России.

"Мы проводили интенсивную работу с правительством Сирии и оппозиционными движениями, настраивая их на плотное взаимодействие с Миссией спецпосланника и неукоснительное соблюдение его мирного плана. По нашей инициативе Совет Безопасности одобрил специальными резолюциями план К.Аннана и учредил Миссию ООН по наблюдению в Сирии", - говорится в сообщении МИД РФ на официальном сайте.

Внешнеполитическое ведомство РФ напоминает, что Россия сыграла инициативную роль в созыве Аннаном 30 июня в Женеве министерской встречи Группы действий, решения которой, одобренные всеми ключевыми внешними игроками, призваны были стать важной вехой в деле обеспечения политико-дипломатического урегулирования ситуации в Сирии.

"Твердо придерживаясь обязательств, взятых в Женеве, мы продолжили работу с сирийскими сторонами на предмет их выполнения в полном объеме. К сожалению, сирийская оппозиция неизменно отвергала все предложения по налаживанию политического диалога. Наши западные партнеры, некоторые региональные государства, которые могли бы повлиять на оппозицию, ничего не сделали для этого", - подчёркивается в сообщении министерства иностранных дел РФ.

Более того, возмущается МИД России вразрез с решениями Совбеза ООН и Женевы "все это время они продолжали политическое, моральное, материально-техническое, финансовое содействие оппозиционным сирийским группировкам, тем самым фактически поощряя непримиримость антиправительственных сил".

Для России мирный план Кофи Аннана, равно как и Женевские решения, остаются главными ориентирами мирного решения сирийских проблем. И чрезвычайно важно на данном этапе, не допустить снижения международных усилий по разрешению кризиса в САР.

В этой связи мы позитивно оцениваем заявление Генсекретаря ООН, что Организация остается приверженной достижению дипломатического решения кризиса в Сирии.

"Следует срочно изыскать достойную кандидатуру преемника К.Аннана", - призвал МИД РФ.

Российское дипломатичское ведомство отмечает, что при этом "особое значение приобретает сохранение ооновского присутствия в стране".

"Несмотря на все трудности, с которыми сталкивается Миссия ООН в Сирии, она по-прежнему является важным фактором обеспечения международной поддержки законных чаяний сирийского народа на самостоятельное определение путей независимого демократического развития своей страны в интересах всех сирийцев", - говорится в сообщении МИДа.

Министерство иностранных дел от имени России призвало всех партнеров по ООН "объединить усилия на платформе Женевы", чтобы насилие в Сирии и обеспечить запуск политического процесса.

ВИДЕО МИД РФ: