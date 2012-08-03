Александр Лебедев: покупатели бизнеса требуют одобрения сделки «сверху»

Российский банкир и владелец холдинга «Новые медиа», Александр Лебедев заявил, что в данный момент не может продать свой бизнес в России из-за давления властей.

По словам Лебедева, у него уже есть покупатели, но они требуют одобрения сделки «сверху». Бизнесмен в интервью порталу Газета.ру сообщил, что готов передать все свои активы в доверительное управление.

«АН» сообщали, что в интервью агентству Reuters предприниматель Александр Лебедев заявил, что испытывает на себе растущее давление со стороны Кремля, которое усилилось после возвращения на президентский пост Владимира Путина. Лебедев не исключает уголовного преследования под тем или иным предлогом – подобно тому, как, по его словам, сейчас пытаются привлечь к ответственности оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, в этом году в Национальном резервном банке Александра Лебедева проходила проверка, которую он назвал политически мотивированной.Холдинг «Новые медиа» включает в себя «Новую газету» и пакеты акций «Газпрома» и «Аэрофлота». Состояние Лебедева, по оценкам журнала Forbes, превышает миллиард долларов.

Лебедев заявил о желании продать все свои активы в России и высказал опасения, что может быть арестован по политическим мотивам,