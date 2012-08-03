Конгресс США может уже этой осенью принять так называемый "Акт Сергея Магнитского" о санкциях по отношению к российским чиновникам, причастным к гибели юриста фонда Hermitage Capital в СИЗО.

Американский конгресс также может отменить поправку Джексона-Вэника, препятствующую нормализации торговых отношений США и России. Лидер республиканского большинства в Палате представителей Эрик Кантор накануне заявил, что республиканцы, располагающие большинством в палате, готовы рассмотреть эти вопросы уже в сентябре, когда завершатся каникулы Конгресса.

Но он подчеркнул, что все зависит от позиции администрации президента США Барака Обамы и демократов, контролирующих Сенат, передает Радио Свобода.

Администрация США неоднократно заявляла, что выступает за отмену поправки Джексона-Вэника, которая будет препятствовать развитию торговли между Вашингтоном и Москвой после вступления России во Всемирную торговую организацию.

Многие сенаторы и конгрессмены в США готовы голосовать за отмену поправки только в "пакете" с "актом Магнитского". Такой подход поддерживают и российские лидеры оппозиции, которые ранее выступили с открытым письмом по этому вопросу.