Сенат утвердил Джеймса Каннингэма послом США в Афганистане
3 августа 2012, 07:30 [ «Аргументы Недели» ]
Сенат США утвердил внесенную главой Белого дома Бараком Обамой кандидатуру Джеймса Каннингэма на должность нового американского посла в Афганистане. Джеймс Каннинг - бывший посол США в Израиле.
Он также ранее работал в американских дипломатических представительствах в Гонконге, в ООН и НАТО.
Более года Джеймс Каннинг работал заместителем Райана Крокера - прежнего посла США в Афганистане, который в мае ушел в отставку, ссылаясь на проблемы со здоровьем.