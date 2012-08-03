Сенат утвердил Джеймса Каннингэма послом США в Афганистане

Сенат США утвердил внесенную главой Белого дома Бараком Обамой кандидатуру Джеймса Каннингэма на должность нового американского посла в Афганистане. Джеймс Каннинг - бывший посол США в Израиле.

Он также ранее работал в американских дипломатических представительствах в Гонконге, в ООН и НАТО.

Более года Джеймс Каннинг работал заместителем Райана Крокера - прежнего посла США в Афганистане, который в мае ушел в отставку, ссылаясь на проблемы со здоровьем.