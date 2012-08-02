ООН и ЛАГ ведут консультации о преемнике Аннана на посту спецпредставителя

Организация Объединённых Наций и Лига арабских государств ведут консультации о преемнике Кофи Аннана на посту спецпредставителя.

Агентство Reuters со ссылкой на заявление на генерального секретаря ООН Пан Ги Муна передало, что Кофи Аннан объявил об уходе с поста спецпредставителя ООН и ЛАГ по Сирии.

В Сирии втрой год не утихают массовые беспорядки. 2 августа ситуация в Сирии обсуждалась в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. "Значительное время мы посвятили обсуждению ситуации вокруг Сирии. Мы отметили, что у нас есть моменты, которые мы оцениваем практически идентично, но договорились, что будем вместе искать пути решения этой проблемы и дадим дополнительный импульс нашим министерствам иностранных дел для совместной работы и поиска приемлемых решений", - заявил Путин.

Ранее сообщалось, что Генеральная Ассамблея ООН в четверг, 2 августа, должна провести чрезвычайную встречу для обсуждения ситуации в Сирии.

Россия не поддержит проект резолюции по Сирии, находящийся на рассмотрении Генассамблеи ООН.