Аннан объявил об уходе с поста спецпредставителя ООН и ЛАГ по Сирии

Кофи Аннан объявил об уходе с поста спецпредставителя Организации Объединённых Наций и Лиги арабских государств по Сирии.

Ранее сообщалось, что Генеральная Ассамблея ООН в четверг, 2 августа, должна провести чрезвычайную встречу для обсуждения ситуации в Сирии.

"На рассмотрении Генеральной Ассамблеи ООН находится проект резолюции по Сирии, внесенный рядом арабских государств. Представленный документ носит односторонний и несбалансированный характер. В нем вновь, как и ранее, вся полнота ответственности за происходящее в стране возлагается только на сирийские власти, а оппозиция выводится за рамки требований международного сообщества. Таким образом, поощряется ее линия на бескомпромиссную вооруженную борьбу с сирийским правительством", - пояснили в МИДе.

Россия не поддержит проект резолюции по Сирии, находящийся на рассмотрении Генассамблеи ООН. Напомним, в Сирии второй год продолжается противостояние властей страны и сил оппозиции. Сирийская оппозиция требует отставки президента Башара Асада, обвиняя правительственные силы в массовом уничтожении мирных граждан. По данным Организации Объединенных Наций, жертвами столкновений в Сирии стали более 9 тысяч человек.