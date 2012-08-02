Путин произвел очередные кадровые назначения

Президент России Владимир Путин переназначил главу Минюста Александра Коновалова своим спецпредставителем по взаимодействию с Европейским союзом в области свободы, безопасности и правосудия. Коновалов занимал этот пост с 2008 года.

Сенатор Михаил Маргелов переназначен на пост специального представителя президента РФ по сотрудничеству со странами Африки.Этот пост Маргелов занимает с 20 марта 2011 года.

Глава Россотрудничества Константин Косачев сохранил пост спецпредставителя президента РФ по связям с государствами-участниками СНГ. Косачев был назначен на эту должность в 2012 году.

Путин подтвердил полномочия спецпредставителя президента РФ по делам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Кирилла Барского, возложив на него обязанности национального координатора РФ в ШОС.Барский был назначен спецпредставителем по делам ШОС в сентябре 2011 года.Замминистра иностранных дел Михаил Богданов переназначен на пост специального представителя президента России по Ближнему Востоку.Богданов занимает пост спецпредставителя с 23 января 2012 года.

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