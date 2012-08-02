Путин впервые за 7 лет прибыл в Великобританию

Президент РФ Владимир Путин впервые за семь лет прибыл в Великобританию. Глава российского государства уже прибыл в резиденцию британского премьера Дэвида Кэмерона на Даунинг-стрит, где пройдут их переговоры.

Главными темами встречи Путина и Кэмерона станут ситуация в Сирии и другие региональные проблемы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что также планируется затронуть вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе энергетику и перспективы увеличения двустороннего товарооборота, передает РИА Новости.

В 2005 году Владимир Путин принимал участие в саммите "восьмерки", проходившем в Шотландии, а осенью того же года участвовал в саммите Россия-ЕС в Лондоне. В 2003 году Путин нанес государственный визит в Великобританию. В ранге премьер-министра Путин сюда не приезжал.

По окончании контактов с британским премьер-министром Путин планирует уже в частном порядке посетить олимпийские соревнования по дзюдо.