Путин встретится с президентом Армении 8 августа

Владимир Путин проведет в Москве встречу с Сержем Саргсяном. Президент Армении посетит Россию с рабочим визитом 8 августа. Как ожидается, лидеры двух стран обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества.

Россия является главным иностранным инвестором и одним из основных торговых партнеров Армении, отмечает пресс-служба Кремля. В частности, говорится о том, что накопленный объем российских капиталовложений превысил 2,8 миллиарда долларов. При этом в январе-мае 2012 года двусторонний товарооборот составил 434,8 миллиона долларов.