Путин подписал закон об увольнении спортсменов

Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в Трудовой кодекс. Документ был разработан с целью совершенствования законодательства, касающегося регулирования труда спортсменов и тренеров.

В законе, подписанном Путиным, речь идет о гарантиях спортсменам (тренерам) в период нахождения в расположении сборной команды РФ и о сроке предупреждения об увольнении спортсмена (тренера) по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В частности, изменения, вносимые в статью Трудового кодекса РФ, устанавливающую особенности расторжения трудового договора со спортсменами и тренерами, касаются сроков предупреждения об увольнении по собственному желанию.