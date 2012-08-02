Путин встретится с Кэмероном и посетит соревнования по дзюдо

Владимир Путин посетит с кратким визитом Великобританию и проведет переговоры с британским премьером. Президент РФ и Дэвид Кэмерон обсудят вопросы Сирии и двухстороннего сотрудничества.

Также Владимир Путин посетит ряд олимпийских спортивных мероприятий, в том числе соревнования по дзюдо. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы ожидаем обмена мнением", - прокомментировал Песков предстоящую встречу с британским премьером. "Мы ожидаем еще одной возможности в продолжение ранее начатого диалога по этой теме (Сирии) в Лос-Кабосе донести до британской стороны нашу аргументацию, той последовательно предельно ясной и прозрачной позиции, которую занимает Россия", - заявил Песков, передает РИА Новости. Во время визита в нерабочем порядке Путин посетит соревнования дзюдоистов, которые проходят в рамках XXX Летних Олимпийских игр.