Геннадий Гудков может лишиться депутатского иммунитета

Геннадий Гудков может лишиться депутатской неприкосновенности. СК обвиняет Гудкова в совмещении депутатской деятельности с бизнесом. О готовности проголосовать за лишение парламентария иммунитета уже заявили в "Единой России".

Для того, чтобы лишить Г.Гудкова неприкосновенности, достаточно голосов половины из 450 депутатов. Принять решение можно голосами одной "Единой России" (у партии 238 мандатов). Об этом пишет "Коммерсант". В интервью изданию вице-спикер Госдумы от "Единой России" Сергей Железняк заявил, что его фракция поддержит предложение, если у прокуратуры будут факты, подтверждающие наличие у Гудкова незаконного бизнеса. В свою очередь вице-спикер Игорь Лебедев заявил, что фракция ЛДПР также может проголосовать за лишение Гудкова иммунитета.