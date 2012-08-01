Сторонники Навального регистрируют партию

Министерство юстиции приняло документы от оргкомитета политической партии "Народный Альянс" на регистрацию. Сторонники Алексея Навального намерены создать оппозиционную политическую партию.

Об этом заявил координатор одного из проектов оппозиционера Алексея Навального "Росвыборы" Григорий Албуров. "Вчера мы подали в Минюст документы на регистрацию партии "Народный Альянс", - написал в своем блоге в "Живом Журнале" Албуров. В составе организационного комитета новой партии: исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Навального Владимир Ашурков, депутат Екатеринбургской гордумы Леонид Волков, политолог Федор Крашенинников, председатель правления фонда "Конструктивный проект", блогер Владислав Наганов, журналист Тимур Хорев.