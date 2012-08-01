Россия будет помогать НАТО в Афганистане - Путин

Россия будет оказывать помощь Северо-Атлантическому альянсу с операцией в Афганистане. РФ будет помогать НАТО, чтобы не задействовать там своих собственных вооруженных сил, заявил президент РФ Владимир Путин.

Такое заявление Путин сделал на встрече с военнослужащими 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригады и ветеранами воздушно-десантных войск, отвечая на вопрос о перевалочном пункте НАТО под Ульяновском. "Если в Афганистане порядка не будет, то и на наших южных рубежах будет неспокойно. Там государства НАТО присутствуют, надо им помогать", - заявил глава государства, передает РБК. "Не нам же там воевать, пусть сами воюют", - отметил Путин.