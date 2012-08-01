Путин подписал закон, упрощающий порядок оказания госуслуг

Владимир Путин подписал закон о систематизации порядка оказания государственных услуг. Документ, подписанный президентом, вносит изменения в более чем 40 разных законов, сообщает пресс-служба Кремля.

Закон был принят Государственной Думой 10 июля и одобрен Советом Федерации 18 июля. Согласно тексту документа, существенно упрощается предоставление государственных и муниципальных услуг в жилищной сфере. Также упрощено предоставление услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния. Помимо этого, отмечает пресс-служба Кремля, новый закон предусматривает соглашения между многофункциональными центрами с другими организациями, с тем чтобы обеспечивать предоставление услуг в том случае, если центры недостаточно доступны для населения.