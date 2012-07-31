Спикер Верховной Рады Украины Литвин подписал-таки сегодня закон о русском языке

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин подписал закон об основах государственной языковой политики, расширяющий применение русского языка на региональном уровне, передают «Аргументы Недели-Крым».

Закон уже отправлен на подпись президенту Виктору Януковичу, сообщается на сайте Верховной рады.









Как известно, Верховная Рада 3 июля приняла закон «Об основах государственной языковой политики», значительно расширяющий сферу применения русского языка. Авторы законопроекта – депутаты фракции Партии регионов Вадим Колисниченко и Сергей Кивалов.

Принятие закона спровоцировало ряд протестов в стране. В частности, сразу после голосования возле Украинского дома в Киеве проводилась голодовка и массовая акция протеста.

Председатель Верховной Рады Литвин отказывался подписывать данный закон и написал заявление об отставке, но депутаты проголосовали против.

Закон вступает в силу после подписания президентом.