Сирия, очищение огнём: В Алеппо ликвидированы боевики и уничтожены пикапы с ДШК

В сирийской провинции Алеппо правительственными силами безопасности в ходе спецоперации по зачистке провинции от террористов, в районах Дар Азза и Кабтан Аль-Джебель уничтожена группа боевиков.

Семь из убитых боевиков опознаны. Уничтожены также 9 автомобилей повстанцектипа "пикап", оснащённых пулемётами ДШК.

В самом городе Алеппо в квартале Салах-эд-Дин продолжается преследование остатков террористических группировок, передает агентство САНА.

В провинции Хомс в районе пограничного пункта Ад-Даббусие, расположенном вблизи города Тель-Каллях, сирийскими пограничниками была сорвана очередная попытка незаконного проникновения на сирийскую территорию из Ливана группы вооружённых лиц. Часть нарушителей границы убита, остальные – ранены.

По сообщению информированного источника, во время боестолкновения пограничников с боевиками с ливанской территории была предпринята попытка огневой поддержки нарушителей с применением пулемётов и гранатомётов.

"АН" писали сегодня, что президент Сирии подписал указ о создании специальнных судов для оперативного рассмотрения дел по террористической угрозе. Присяжными в них будут граждане той террритории, на которую распространяется их юрисдикция.

Напомним, сегодня около 130 боевиков в Сирии были амнистированы.