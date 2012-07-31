Президент Сирии подписал указ о создании суда для рассмотрения дел о терроризме
31 июля 2012, 18:04 [ «Аргументы Недели» ]
В Сирии в соответствии с новой Конституцией и решением Народного совета, заседание которого состоялось в среду, президент Башшар Хафез Аль-Асад подписал указ о создании специального суда для рассмотрения дел, связанных с терроризмом.
Согласно указу, в Дамаске будет находиться центральное отделение суда, передает агентство САНА. На основе решения Высшего судебного совета в провинциях будут созданы его региональные отделения.
"АН" писали, что сегодня около 130 боевиков в Сирии были амнистированы.