Президент Сирии подписал указ о создании суда для рассмотрения дел о терроризме

В Сирии в соответствии с новой Конституцией и решением Народного совета, заседание которого состоялось в среду, президент Башшар Хафез Аль-Асад подписал указ о создании специального суда для рассмотрения дел, связанных с терроризмом.

Согласно указу, в Дамаске будет находиться центральное отделение суда, передает агентство САНА. На основе решения Высшего судебного совета в провинциях будут созданы его региональные отделения.

"АН" писали, что сегодня около 130 боевиков в Сирии были амнистированы.