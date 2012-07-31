Православие важно для укрепления государственности, считает Владимир Путник, но предостерегает от образования квазиправославного комсомола. Такую мысль президент высказал в понедельник в ходе форума "Селигер-2012".

"АН" писали, что сейчас идёт встреча Путина с участниками форума. Во время его комментариев по НКО одна из присутствующих хлопнулась в обморок. Пришлось вызывать медиков.

"Деятельность православных людей важна для укрепления российской государственности. Но единственное, от чего я бы хотел предостеречь, - от образования квазиправославного комсомола", - подчеркнул глава государства, передает ИТАР-ТАСС.

Путин подчеркнул, что "участие в любых организациях должно быть добровольным".

Напомним, чуть ранее сегодня президент сказал, что России не помешает большое количество партий - будет меньше волнений.