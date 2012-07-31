Всероссийский молодежный инновационный форум "Селигер-2012" в Тверской области во вторник днём почтил своим присутствием российский президент. В эти минуты Владимир Путин проводит встречу с участниками форума, в том числе смены "Политика и гражданское общество" и победителями других смен "Селигера".

Это третья поездка Владимира Путина на «Селигер»: ранее он посещал форум в 2009 и 2011 годах, напоминает пресс-служба Кремля.



«Селигер-2012» проходит с 1 июля по 2 августа и включает в себя 11 тематических смен, объединённых в 4 заезда. В этом году форум посетят около 16 тысяч молодых людей – представители всех регионов России, а также гости из 93 стран мира.