Сирийские власти массово амнистируют сдавшихся экс-боевиков

Власти Сирии амнистировали более 130 экс-повстанцев, после того как они добровольно сложили оружие. В их числе - 133 человека - бывшие боевики, воевавшие в провинциях Хомс, Идлиб, а также в Дамаске и его окрестностях.

Сирийское правоохранительные органы решили оставить этих людей на свободе, потому что они были непричастны к убийствам мирных граждан и сотрудников силовых структур, сообщает агентство САНА.

"АН" писали, что сегодня Медведев перевел Сирию в разряд государств, находящихся в условиях чрезвычайного положения или в состоянии вооруженного конфликта.

Напомним, накануне, что турецкие власти создают базу наёмников для подготовки их переброски в Сирию.