Лукашенко: ОДКБ должна отреагировать на ситуацию в Таджикистане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Николаем Бордюжей выразил мнение, что ОДКБ должна отреагировать на ситуацию в Таджикистане.

Напомним, в Хороге - административном центре Горно-Бадахшанской автономной области на востоке Таджикистана - на прошлой неделе была проведена крупная спецоперация по обезвреживанию группировки.

Власти возложили ответственность за убийство генерала спецслужб. В связи со спецоперацией в ГБАО было ограничено движение транспорта, в результате чего Хорог оказался на грани продовольственного кризиса. 30 июля президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел заседание правительства, одним из основных вопросов повестки дня которого была ситуация в Хороге. По словам белорусского президента, Таджикистан — член ОДКБ.

Напомним, в Хороге при проведении спецоперации против убийц генерала госкомитета национальной безопасности Таджикистана Абдулло Назарова убиты сотни военнослужащих и мирных жителей.

"Ситуация непростая, и обращение президента без внимания оставить нельзя", - заявил Лукашенко во время встречи с Бордюжей во вторник в Минске.

Белорусский лидер сказал, что перед запланированной на декабрь очередной сессией ОДКБ хотел бы услышать позицию Бордюжи по ситуации в Таджикистане, передает РИА Новости.

Генсекретарь ОДКБ, в свою очередь, отметил негативное развитие обстановки в этой стране. "Ситуация обостряется вокруг постсоветского пространства и на постсоветском пространстве, и Таджикистан - это проявление тенденции на негативное развитие обстановки", - отметил Бордюжа.