Россия изменила оценку по ситуации в Сирии. Премьер-министр России Дмитрий Медведев перевел Сирию в разряд государств, находящихся в условиях чрезвычайного положения или в состоянии вооруженного конфликта.

Постановление об изменении оценки ситуации в Сирии было подписано российским премьером 26 июля. Ранее Сирия относилась к разряду стран со сложной общественно-политической обстановкой.

Смена разряда означает, что все сотрудники дипломатической службы России в этой стране будут получать надбавку к зарплате в размере 40 процентов, а каждый день работы будет засчитываться им за два.

В российском списке есть шесть стран, которые находились в условиях чрезвычайного положения или в состоянии вооруженного конфликта, это: Йемен, Ирак, Афганистан, Южная Осетия, Палестина и Ливия. А в списке государств со сложной общественно-политической обстановкой было 22 страны, в основном, это африканские страны.