В Москве на Триумфальной площади с утра ограничена парковка

В центре Москвы сегодня с самого утра запрещена остановка транспорта по всему периметру площади и на Садово-Триумфальной улице.

Столичная полиция принимает такие меры каждый раз 31 числа, когда сторонники лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» писателя Эдуарда Лимонова выходят на несанкционированную акцию.

Напомним, власти Москвы уже 3 года отказывают в согласовании акций на Триумфальной. Заявка на митинг 31 июля была подана 16 июля, не согласовали.