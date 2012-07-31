Китайские боевые корабли впервые вошли в Черное море

Боевые корабли флота КНР впервые в истории вошли в Черное море. Генштаб Вооруженных сил РФ подтвердил этот факт. Российские моряки подтвердили, что китайские боевые корабли сегодня вошли в Черное море по приглашению украинской стороны.

В составе отряда эсминец с управляемым ракетным оружием "Циндао" и сторожевой корабль "Яньтай". Командует отрядом заместитель командующего Северным флотом ВМС Китая контрадмирал Янь Цзюфей, передает ИТАР-ТАСС. Ранее отряд кораблей КНР выполнял задачи по борьбе с пиратами в Аденском заливе.

Эсминец "Циндао" уже стоит на рейде в порту Севастополя. Эсминец пробудет там до 5 августа. Сторожевой корабль "Яньтай" направился в румынский порт Констанца и выйдет из черноморской акватории 9 августа. По данным ВМС Украины, основная цель захода китайских кораблей в Черное море — изучение его навигационных особенностей.