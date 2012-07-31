Путин подписал рапоряжение об упрощении визового режима с США

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения об упрощении визового режима с США. Закон об упрощении виз был подписан главой государства 28 июля и опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение было подписано 21 ноября 2011 года. Оно направлено на создание более благоприятных условий для поездок граждан России и США, развитие экономических, культурных, научных и гуманитарных связей между двумя государствами.

В пояснительных документах сообщается, что со вступлением закона в силу туристы и бизнесмены смогут получать многократные визы на три года, а члены официальных делегаций - на год. Время рассмотрения визовых заявлений уменьшится, а опросная процедура упростится.