Госсекретарь США Хилари Клинтон на 11 дней отправится в Африку

Госсекретарь США Хилари Клинтон сегодня отправляется в 11-дневное турне по странам Африки. Поездка продлится по 10 августа включительно. В рамках турне шеф американской дипломатии нанесет визиты в Сенегал, Уганду, Кению, Малави и Южно-Африканскую республику.

Хилари Клинтон намерена побывать с визитом и в Южном Судане. В июле Южный Судан отметил первую годовщину со дня провозглашения своей независимости. СШАв числе других государств выступают за скорейшее урегулирование конфликта между Джубой и Хартумом, в первую очередь по вопросу о контроле над нефтеносными территориями на границе между Южным Суданом и Суданом. В случае отсутствия соглашения две страны могут столкнуться с санкциями ООН.

В ходе турне Клинтон также особое внимание будет уделено и нормализации ситуации в Сомали. В ходе предстоящего пребывания в Кении Клинтон встретится с президентом Сомали Шейхом Шарифом Ахмедом.

В Южную Африку вместе с Клинтон прибудет представительная делегация американских деловых кругов. В ЮАР госсекретарь США будет сопредседательствовать на встречах по линии двустороннего стратегического диалога.