Госдеп США: В отношении Ирана пока мы будем действовать через дипломатию

Соединённые Штаты сейчас заняты тем, чтобы оказание давления на Иран, в связи с ядерной программой этой страны, и поиск дипломатического решения работали вместе, заявил в понедельник Госдеп США.

"Мы всегда обсуждаем нашу обеспокоенность ядерной программой Ирана. Мы всегда говорим о действиях, предпринимаемых нами в рамках стратегии параллельного оказания давления на Иран и поиска дипломатического решения. Вы знаете нашу позицию на сей счет. Мы не исключаем никаких вариантов действий, но мы сейчас заняты тем, чтобы оказание давления и поиск дипломатического решения работали вместе", - сказала на пресс-брифинге в понедельник официальный представитель госдепартамента США Виктория Нуланд.

"АН" писали, что сегодня президент Ирана Махмуд Ахмадинежад выразил полную поддержку законному правительству Сирии в её борьбе против "иностранного заговора".

Напомним, США, ряд других западных стран и Израиль подозревают Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома. Тегеран все обвинения отвергает, заявляя, что его атомная программа направлена исключительно на удовлетворение потребностей страны в электроэнергии.

В настоящее время в отношении Ирана действуют санкции США, еврособза и четыре санкционные резолюции Совбеза ООН.