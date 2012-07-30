Лидер "ЕдРа" Медведев пожелал украинской Партии регионов успехов на выборах
30 июля 2012, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]
Делегатам съезда правящей на Украине Партии регионов пожелал в понедельник успехов на предстоящих парламентских выборах, которые состоятся 28 октября этого года премьер РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Приветствие российского премьера на предвыборном съезде украинской партии с выражением зачитал вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
"Желаю съезду плодотворной работы, а всем ее участникам крепкого здоровья и новых успехов в выполнении намеченных масштабных планов", - цитирует РИА Новости обращение российского премьера.