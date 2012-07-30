МИД САР: Сирия сильна и полна решимости противостоять иностранному заговору

Сирия обладает достаточным оборонительным потенциалом для защиты каждой пяди своей земли, её территориальной целостности и безопасности, заявил в Тегеране в понедельник министр иностранных дел САР Аль-Муаллем.

На совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Али Акбаром Салехи министр иностранных дел и по делам эмигрантов САР Валид Аль-Муаллем отметил, что прошедшие в Тегеране переговоры подтвердили совпадение точек зрения двух братских стран на ситуацию в Ближневосточном регионе и в Сирии, которая подвергается широкомасштабному иностранному заговору.



"Сирия сильна и полна решимости противостоять заговору и одержать над ним победу. Сирийская арабская армия не жалеет усилий в борьбе против вооружённых террористических бандформирований", - подчеркнул глава МИД САР, передает агенство САНА.

Аль-Муаллем отметил, что на протяжении кризиса сирийский народ проявляет стойкость, несмотря на то, что ежедневно испытывает трудности из-за антигуманной экономической блокады, навязанной США, странами ЕС и ЛАГ.

"Сирийцы разоблачили истинные цели, инструменты и участников заговора, они понимают, что те арабские страны, которые его поддерживают, находятся в одном окопе с Израилем. Это лишь укрепляет стойкость сирийского народа и его сплочённость вокруг руководства страны", - заявил глава сирийской дипломатии.

Сирия, сказал Аль-Муаллем, подвергается провокационной информационной кампании.

"Взрыв в здании Службы национальной безопасности, в результате которого погибли 4 военачальника, был спланированной акцией", -подчеркнул Аль-Муаллем

Приносивший ему соболезнования иранский коллега Али Акбар Салехи напомнил, что "Иран подвергся ещё более мощной террористической атаке, когда во время заседания погибли многие видные деятели Иранской Республиканской партии. Тогда, преодолев это потрясение, Иран ещё более укрепился".



Аль-Муаллем указал на то, что Сирия сегодня сильна и решительно противостоит вражеским планам.

"Это было доказано на практике, начиная с прошлой среды, когда врагами планировалось сражение под названием “Большой Дамаск”. На эту битву были мобилизованы многочисленные вооружённые группировки террористов, однако менее чем за неделю они были разгромлены, и бои перешли в Алеппо. Я подтверждаю, что все их планы потерпят крах", - сказал глава МИД САР.

Аль-Муаллем вновь подтвердил позицию Сирии, которая ещё в 2003 году предложила превратить Ближневосточный регион в зону, свободную от оружия массового уничтожения. Тогда САР представила на рассмотрение СБ ООН проект соответствующей резолюции, однако до сих пор США препятствуют его рассмотрению.

"Уже более месяца США, а также некоторые западные и арабские страны ведут оголтелую кампанию вокруг якобы обладания Сирией химическим оружием. Независимо от того, владеет ли Сирия или нет таким нетрадиционным видом вооружений, она неоднократно заявляла о своей готовности создать зону, свободную от оружия массового уничтожения (ядерного, химического и биологического)", - напомнил глава дипломатического ведомства Сирии.

Однако, по словам Аль-Муаллема "продолжается сирийско-израильское противоборство, часть территории Сирии остаётся под оккупацией Израиля, который обладает ядерным арсеналом, что признают США". Сирийский министр напомнил, что в 1968 году САР ратифицировала Женевский протокол 1925 года о запрещении использования биологического оружия, и она его соблюдает.

"В Пентагоне говорят, что Израиль имеет более 200 ядерных бомб, этого не отрицают и сами израильтяне", - отметил Аль-Муаллем и подчеркнул, что Сирия готова подписать Договор о нераспространении химического оружия, если Израиль подпишет Договор о нераспространении ядерного оружия.

Это, подчеркнул Аль-Муаллем, справедливо и правомерно. Сирия уважает международное право и соблюдает его нормы, она желает блага всему региону.



В ответ на вопрос о судьбе плана спецпосланника ООН в Сирии Кофи Аннана Аль-Муаллем подтвердил приверженность Сирии его реализации в полном объёме, назвав его разумным и приемлемым для урегулирования сирийского кризиса. Он отметил, что самыми важными пунктами в этом плане являются: во-первых - предотвращение иностранного вмешательства в дела Сирии, во-вторых – акцент на политическое разрешение конфликта.

Аль-Муаллем заявил, что сирийское правительство сделало всё от него зависящее и вывело войска из городов, в соответствии с планом Аннана. Это могло бы стать препятствием для вмешательства в дела Сирии таких стран, как Саудовская Аравия, Катар и Турция, это важно для предотвращения подрыва безопасности страны, особенно если учесть, что до настоящего времени у оппозиции остаётся возможность вступить в диалог с властями.

Говоря о жестокости заговорщиков, Аль-Муаллем предостерёг, что даже если в Сирии закончится противостояние сторон и будут восстановлены безопасность и стабильность, заговор на этом не прекратится, поскольку его движущей силой является Израиль, и, к сожалению, его осуществлению способствуют некоторые страны Арабского залива.

"В состав террористических группировок, проникающих в Сирию из Турции, входят граждане разных стран - египтяне, ливийцы, иракцы и другие; среди задержанных иракцев есть члены организации “Аль-Каида”. Есть и такие, кто прибыл в Сирию под видом журналистов, однако, как обнаружилось впоследствии, многие из них сражались с оружием в руках на стороне террористов против сирийских правительственных сил, поэтому по отношению к ним применяется закон о борьбе с терроризмом", почеркнул Аль-Муаллем.

Коснувшись сирийско-ливанских отношений, глава МИД САР заявил: "Мы желаем братскому Ливану безопасности и целостности".

Он выразил надежду на то, что Ливан поможет пресечь проникновение боевиков через границы в интересах обеих стран.

По мнению Аль-Муаллема, высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что ответственность за происходящее в Сирии, за продолжение в ней кровопролития несут Запад и некоторые страны региона, основано на его богатом опыте и знании обстановки на сирийской, региональной и международной аренах.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салехи подтвердил, что Сирия подвергается широкомасштабному заговору, организованному США и их пособниками в регионе. Он подчеркнул, что САР расплачивается за свою патриотическую позицию в поддержку отрядов арабского сопротивления.

Салехи отметил, что Иран и Сирия прилагают все усилия для сохранения безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, предупредив об опасных последствиях попыток дестабилизации обстановки в САР для региона и мира в целом.

"АН" писали, что в понедельник прошла встреча Аль-Муаллема с Махмудом Ахмадинежадом в Тегеране, на которой президент Ирана заявил о том, что Исламская республика - на стороне сирии против иностранного заговора.

Чуть ранее в понедельник "АН" писали, что в Лондоне сирийский дипломат ушёл в отставку из-за несогласия с политикой президента САР. В Алеппо идут жёсткие бои правительственных сил с повстанцами. Сегодня повстанцы захватили КПП близ Алеппо.