Ахмадинежад: Иран - на стороне Сирии в её борьбе против иностранного заговора

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в понедельник на встрече в Тегеране с главой МИД САР Валидом Аль-Муаллемом подтвердил, что его страна всегда будет на стороне братского сирийского народа в его борьбе против иностранного заговора.

Иранский руководитель выразил уверенность в том, что Сирия, опираясь на сознательность и сплочённость народа вокруг президента Башшара Аль-Асада, победит и выйдет из кризиса ещё более сильной. В свою очередь

подчеркнул, что Сирийская армия и правоохранительные органы и впредь будут решительно преследовать вооружённых террористов, продолжающих совершать преступления в отношении мирного населения, передает агентство САНА.

Аль-Муаллем встретился также с секретарём Высшего совета нацбезопасности Ирана Саидом Джалили и председателем Совета Шуры Ирана Али Лариджани.