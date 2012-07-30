Парламент Украины выступил за закон о языке и оставил спикера на своем посту

Парламент Украины оставил на своем посту спикера Верховной Рады Владимира Литвина, тем самым не удовлетворив его заявление об отставке. Кроме того, парламент отказался отменить закон, предоставляющий официальный статус русскому языку в ряде регионов.

Напомним, Владимир Литвин заявил о своей отставке в знак протеста против принятия Верховной Радой закона, существенно расширяющего сферу применения русского языка, так как во время голосования по законопроекту он находился на совещании у президента. Однако депутаты отказались рассматривать его заявление об отставке, посчитав, что спикер поступил эмоционально и необдуманно.

Отставку председателя Рады на внеочередной сессии в понедельник не поддержали 266 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Голосование проходило в открытом режиме.

На этом же внеочередном заседании украинский парламент отказался отменить закон, предоставляющий официальный статус русскому языку в ряде регионов.

Ранее украинская оппозиция внесла в Верховную Раду четыре проекта постановлений об отмене результатов голосования по данному законопроекту. Оппозиция посчитала, что при рассмотрении документа был нарушен регламент и Конституция Украины. Однако для отмены данного законопроекта ни один из представленных оппозицией проектов постановлений не набрал нужного количества голосов.