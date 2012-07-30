Тимошенко возглавила список украинской оппозиции на выборах в Раду

Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко сегодня возглавила партийный список объединенной оппозиции на предстоящих выборах в Верховную Раду.

Предвыборный съезд оппозиции 30 июля единогласно проголосовал за кандидатуру лидера "Батькивщина", отбывающей в настоящее время срок в колонии за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в январе 2009 года.

В партийном списке объединенной оппозиции - 225 фамилий. В первой пятерке списка также значатся глава совета оппозиции Арсений Яценюк, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, Александр Турчинов, Юрий Луценко. В президиуме также значатся народные депутаты от фракции БЮТБ Вячеслав Кириленко, Сергей Соболев, Борис Тарасюк, Андрей Кожемякин, лидер фракции НУ-НС Николай Мартыненко, жена экс-министра МВД Юрия Луценко Ирина Луценко, народный депутат Ярослав Федорчук, Григорий Немыря и Александр Турчинов.

Выборы в Верховную Раду состоятся 28 октября.