Медведев не считает, что Россия ужесточила курс в отношении США

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не считает, что Россия ужесточила курс в отношении Соединенных Штатов.

По словам главы российского правительства, "последние несколько лет в истории российско-американских отношений были самыми продуктивными". "И я рад, что в этот период мне довелось работать с президентом США Бараком Обамой, и мы вместе продвигали тему перезагрузки".

По мнению Медведева, многое достигнуто, "даже несмотря на то что остаются реальные расхождения по целому ряду вопросов". Напомним, Дмитрий Медведев дал интервью британской газете Times.

"Я не считаю, что мы вступили в какую-то другую полосу, что Россия стала проводить более жесткий курс по отношению к Америке, как это иногда утверждается в массмедиа, что приоритеты изменились, что перезагрузка закончилась и она ничего не принесла. Это абсолютно неправильно. Она уже принесла много полезных вещей", - отметил российский премьер.

По словам Медведева, каждое государство руководствуется своими национальными интересами, как оно их понимает. "Американцы их понимают определенным образом, британцы - соответствующим образом, и Россия понимает свои национальные интересы по-своему. Но в целом это были очень позитивные годы", - пояснил он.

Медведев назвал среди позитивных итогов сотрудничества договор СНВ-3 и поддержку со стороны США вступления России в ВТО.

"Это первая американская администрация, которая помогла России вступить в ВТО. Я за это всегда буду благодарен Бараку Обаме, за то, что он занял честную позицию", - подчеркнул Дмитрий Медведев.