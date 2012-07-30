Медведев рассказал, что ему на ухо говорят в европейских странах

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключает возобновления гонки вооружений, если к 2018 году России не удастся найти устраивающее решение по проблеме развертывания противоракетной обороны США.

В интервью газете Times глава российского правительства сказал, что ясности по этой теме нет ни у кого, в том числе и в США, сообщает РИА Новости. И в этом, по мнению премьера, основная проблема. "Объясните, что будет происходить дальше. Время на это есть, об этом говорил я, об этом говорит действующий руководитель нашего государства, но это время, естественно, постепенно уменьшается. И если к 18-му году мы не сможем достичь никаких договоренностей по этому поводу, тогда потенциально может наступить новое издание гонки вооружений, что было бы крайне плохо для всех – затратно и абсолютно неэффективно", - сказал он.

По признанию Дмитрия Медведева, лидеры отдельных европейских странах ему на ухо, приватно говорили: "Нам это вообще все не нужно, но американские друзья как старшие партнеры в НАТО нам все это навязывают, а это деньги".

"Но самое главное, существует некая фигура умолчания – против кого создается соответствующий противоракетный щит?" - подчеркнул российский премьер.Как сказал Медведев, "Если речь идет о государствах, которые ведут несанкционированные ядерные программы и создают новые ракеты, то России это понятно.

"А если это против нас, то тогда об этом можно сказать честно. Но тогда это взлом ядерного паритета, который в настоящий момент существует у России с США и который является ключом к обеспечению безопасности все последние практически послевоенные годы. И на этот вопрос мы так и не можем получить ответ", - отметил он.